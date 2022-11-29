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"Была угроза ракетного удара из наземного вооружения": Игнат о причине масштабной воздушной тревоги во вторник

29 ноября, 2022 вторник
17:16
война с Россией

В Украине 29 ноября звучал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара из наземного вооружения

Об этом во время телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях. Сегодня была угроза ракетного удара наземным вооружением", – сказал он.

  • Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия предупреждал украинцев, что на этой неделе россияне снова могут нанести массированные ракетные удары по территории Украины.
  • В ОК "Юг" отмечали, что россияне впервые за последние несколько дней вывели в Черное море ракетоноситель , что может свидетельствовать о подготовке к обстрелу.
  • Ранее разведка перечислила иностранные компании, поставляющие России чипы для ракет.

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