Об этом во время телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях. Сегодня была угроза ракетного удара наземным вооружением", – сказал он.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия предупреждал украинцев, что на этой неделе россияне снова могут нанести массированные ракетные удары по территории Украины.

В ОК "Юг" отмечали, что россияне впервые за последние несколько дней вывели в Черное море ракетоноситель , что может свидетельствовать о подготовке к обстрелу.

Ранее разведка перечислила иностранные компании, поставляющие России чипы для ракет.

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