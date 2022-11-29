"Была угроза ракетного удара из наземного вооружения": Игнат о причине масштабной воздушной тревоги во вторник
В Украине 29 ноября звучал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара из наземного вооружения
Об этом во время телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях. Сегодня была угроза ракетного удара наземным вооружением", – сказал он.
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