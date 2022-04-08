Была проделана соответствующая работа. Больницы готовы к спасению украинцев после химических атак, - Данилов

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире телемарафона.



"Раньше говорилось, что россияне могли готовить против ВСУ и некоторых наших городов химическую атаку. Была проведена соответствующая работа, прошло обучение медперсоналу. Сегодня антидоты есть в достаточном количестве в больницах и у наших сил обороны", - заверил Данилов.

6 апреля стало известно, что российское министерство обороны снова спекулирует выдумками о "химической атаке" со стороны Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb