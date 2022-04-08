Была проделана соответствующая работа. Больницы готовы к спасению украинцев после химических атак, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что в больницах и в силах обороны достаточно антидота для лечения украинцев после возможной химической атаки от РФ
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире телемарафона.
"Раньше говорилось, что россияне могли готовить против ВСУ и некоторых наших городов химическую атаку. Была проведена соответствующая работа, прошло обучение медперсоналу. Сегодня антидоты есть в достаточном количестве в больницах и у наших сил обороны", - заверил Данилов.
- 6 апреля стало известно, что российское министерство обороны снова спекулирует выдумками о "химической атаке" со стороны Украины.
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