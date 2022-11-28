Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, это была новая и одна из лучших в Европе подстанций.



"На днях наша экоинспекция смогла своими глазами увидеть разрушенную Кременскую подстанцию. Это была одна из лучших подстанций в Европе. Она была открыта в 2020 году, она могла обеспечить электричеством почти всю область", - сообщил Гайдай.

Гайдай ожидает продвижения ВСУ в Луганской области с наступлением морозов.

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