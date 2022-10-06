Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"По материалам Службы безопасности подозрение за наемничество получил гражданин республики Беларусь, приехавший убивать украинцев в составе российской частной компании "Редут". Пока он ранен и находится в украинском плену, куда попал во время контрнаступления ВСУ на Донецком направлении", - говорится в сообщении. .

Следователи установили, что 22-летний белорус 19 июля добровольно подписал контракт на прохождение военной службы с частной военной компанией "Редут" в должности пулеметчика. Уже 21 июля наемник находился в Изюме Харьковской области.

"В августе его передислоцировали в с. Сватово Луганской области, а затем в с. Коровой Яр Лиманского района Донецкой области. Там он продолжил выполнять план РФ по захвату территории Украины", - пишут в СБУ.

19 сентября во время контрнаступления ВСУ белорусский наемник попал в плен.

В настоящее время с боевиком работают следователи. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

26 сентября российский бизнесмен Евгений Пригожин, соратник Владимира Путина, признал, что он создал частную военную компанию и она активно участвовала в боях в "Л/ДНР".

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