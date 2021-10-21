Был советским танкистом в Вильнюсе: в Греции по запросу Литвы задержали ветерана АТО

Об этом сообщила в Facebook правозащитница, координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.



"Его задержали по запросу Литвы, где Александр был заочно приговорен по так называемому делу 13 января. Речь идет о событиях 1991 года, когда советская власть, введя войска в Литву, силой пыталась вернуть страну в состав СССР. Тогда, во время штурма военными телебашни в Вильнюсе, погибли 15 человек. в марте 2019 Вильнюсский окружной суд приговорил 67 человек за совершение военных преступлений во время печально известных событий в январе 1991 года. Да, это именно тот приговор, которым к 10 годам приговорен бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и бывший офицер КГБ Михаил Головатый. Но среди осужденных оказался и гражданин Украины Александр Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, 11 января 1991 года он был назначен водителем-механиком танка, находившегося рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба", - написала Решетилова.



Правозащитница отметила, что украинец сотрудничал со следствием, но из свидетеля превратился в обвиняемого.



"О приговоре ему Александр не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 году в качестве свидетеля украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина предоставляла Литве. Впоследствии Александр из свидетеля превратился в обвиняемого", - рассказала Решетилова.



По словам правозащитницы, действия украинца не соответствуют обвинению, которое ему предъявили.



"Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны) фактически только за то, что он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии. Действия Радкевича не повлекли вреда какому-либо человеку, что четко видно из самого приговора. Такой подход к судопроизводству абсолютно недопустим", - подытожила Решетилова.



Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинские дипломаты уже установили связь с Радкевичем, с ним работают адвокаты.



"Консулы поддерживают с украинцем регулярную связь, он обеспечен украинским и греческим адвокатами, условия его содержания приемлемы. 22 октября адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов нашего гражданина при рассмотрении прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия. По нашим оценкам, рассмотрение апелляции может продлиться несколько месяцев", - рассказал Николенко.

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