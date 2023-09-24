Был против Украины в НАТО, а теперь за: Зеленский в США встречался с Киссинджером

Об этом сообщил Ермак в telegram.

Руководитель Офиса президента отметил, что у Киссинджера есть много цитат, характеризующих современное положение дел в войне с Россией.

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла", - привел пример Ермак.

Он отметил, что Россия пытается разрушить мировой порядок, нарушать и подменять международное право и Устав ООН, "навязывая собственную конспирологию и толкование правил".

Ермак отметил, что Киссинджер сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО.