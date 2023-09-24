Был против Украины в НАТО, а теперь за: Зеленский в США встречался с Киссинджером
Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретились во время визита в США с дипломатом, ученым и политиком Генри Киссинджером
Об этом сообщил Ермак в telegram.
Руководитель Офиса президента отметил, что у Киссинджера есть много цитат, характеризующих современное положение дел в войне с Россией.
"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла", - привел пример Ермак.
Он отметил, что Россия пытается разрушить мировой порядок, нарушать и подменять международное право и Устав ООН, "навязывая собственную конспирологию и толкование правил".
Ермак отметил, что Киссинджер сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО.
- 18 сентября Владимир Зеленский начал визит в США. Он принял участие в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН, выступил в Совете Безопасности и провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Также Зеленский встретился с президентом Бразилии.
- 21 сентября Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне. Байден во время встречи с президентом Украины объявил о новом пакете помощи, куда войдет больше артиллерии, боеприпасов и противотанкового оружия.
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