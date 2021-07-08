Был очень расстроен и разочарован, - игрок сборной Украины по пляжному футболу о бойкоте ЧМ в Москве
Играющий тренер сборной Украины по пляжному футболу Роман Пачев расстроен, что не сыграет на ЧМ в Москве
Об этом сообщает Чемпион.
Пачев сообщил, что решение принято без их ведома.
"Когда узнал, был очень расстроен и разочарован. Была проделана большая работа, есть желание и амбиции у наших игроков. Каждый ЧМ на счету. Мы моложе не становимся, хотелось бы завоевать медали, титулы. Мы заложники ситуации, ничего не можем сделать. Принималось решение руководством, тренерским штабом, на уровне министерства. К сожалению, решение приняли не в нашу пользу. Кажется, что в плане безопасности все должно было быть хорошо. Я не чувствую никакого давления. Мне сложно аргументировать, почему было принято решение не ехать на ЧМ в Москву ", - сказал Роман Пачев.
На прошлой неделе сборная Украины заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, получивших право сыграть на ЧМ.
В чемпионате мира примут участие 16 команд, жеребьевка финальной части состоится 8 июля в Цюрихе (Швейцария).Украинская ассоциация футбола решила бойкотировать ЧМ по пляжному футболу в Москве и не отправлять команду на турнир в Россию.
- 6 июля стало известно, что Украинская ассоциация футбола решила не отправлять национальную сборную по пляжному футболу на чемпионат мира в Москву .
- 8 июля в УАФ заявили, что национальная сборная по пляжному футболу отказалась от участия в чемпионате мира в Москве из соображений безопасности.
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