Был очень расстроен и разочарован, - игрок сборной Украины по пляжному футболу о бойкоте ЧМ в Москве

Об этом сообщает Чемпион.



Пачев сообщил, что решение принято без их ведома.



"Когда узнал, был очень расстроен и разочарован. Была проделана большая работа, есть желание и амбиции у наших игроков. Каждый ЧМ на счету. Мы моложе не становимся, хотелось бы завоевать медали, титулы. Мы заложники ситуации, ничего не можем сделать. Принималось решение руководством, тренерским штабом, на уровне министерства. К сожалению, решение приняли не в нашу пользу. Кажется, что в плане безопасности все должно было быть хорошо. Я не чувствую никакого давления. Мне сложно аргументировать, почему было принято решение не ехать на ЧМ в Москву ", - сказал Роман Пачев.

На прошлой неделе сборная Украины заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, получивших право сыграть на ЧМ.

В чемпионате мира примут участие 16 команд, жеребьевка финальной части состоится 8 июля в Цюрихе (Швейцария).

6 июля стало известно, что Украинская ассоциация футбола решила не отправлять национальную сборную по пляжному футболу на чемпионат мира в Москву .

8 июля в УАФ заявили, что национальная сборная по пляжному футболу отказалась от участия в чемпионате мира в Москве из соображений безопасности.

Украинская ассоциация футбола решила бойкотировать ЧМ по пляжному футболу в Москве и не отправлять команду на турнир в Россию.

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