Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Был маленьким мешком дерьма": Фьюри заявил, что Усик проиграл Дюбуа

"Был маленьким мешком дерьма": Фьюри заявил, что Усик проиграл Дюбуа

8 сентября, 2023 пятница
01:19
Спорт

Чемпион WBC Тайсон Фьюри пренебрежительно прокомментировал победу чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа

Об этом сообщает Майкл Бенсон.

Фьюри резко высказался об Усике.

"Усик был маленьким мешком дерьма, он жульничал. Он должен быть этим богобоязненным человеком. Не будь маленьким трусом, будь мужчиной. Это не был удар ниже пояса. Он проиграл, его избил Дюбуа", — сказал Тайсон Фьюри.

Победа Усика над Дюбуа

26 августа в польском Вроцлаве Александр Усик провел бой против Даниэля Дюбуа за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Один из ключевых моментов боя произошел в 5 раунде. Британец пробил Усику ниже пояса. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в себя.

В конце 8 раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа "присесть". Рефери досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.

Впоследствии стало известно, что Даниэль Дюбуа и его команда займутся обжалованием результатов поединка с Александром Усиком. Британец считает, что в 5 раунде нанес удар по правилам и судья должен был зафиксировать его победу нокаутом.

29 августа WBA подтвердила победу Александра Усика в поединке с Даниэлем Дюбуа и поддержала решение судьи о скандальном ударе британца ниже пояса.

4 сентября Дюбуа подал апелляцию на исход поединка против Усика. Всемирная боксерская ассоциация подтвердила, что получила апелляцию британца Даниэля Дюбуа на исход поединка против Александра Усика.

С хронологией поединка можно ознакомиться по ссылке.

Бокс
Тайсон Фьюри
Читайте также:
обстріл, ППО
7 сентября, 2023 четверг
РФ ночью атаковала портовую инфраструктуру Одесчины: ранены 2 человека
6 сентября, 2023 среда
"Отдельная боль - это то, что вы сомневаетесь, с кем Папа": Франциск встретился с епископами синода УГКЦ
Держсекретар США Блінкен у Києві
6 сентября, 2023 среда
"Подходим к критическому этапу войны": дипломат Огрызко назвал причины визита Блинкена в Киев
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.19
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
8 сентября
01:39
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 сентября
00:56
Эксклюзив
Курт Волкер
После победы Украины Запад должен устранить "серые" зоны безопасности, ставшие соблазном для нападения РФ, - Волкер
00:43
Армения
Армянская полиция задержала двух пророссийских пропагандистов
00:24
Пентагон
Пентагон заявил об определенном прогрессе контрнаступления ВСУ
00:22
Франция победила Ирландию и фактически обеспечила себе место на Евро-2024
2023, четверг
7 сентября
23:59
Залужный провел телефонный разговор с французским коллегой генералом Бюркаром
23:50
Атака "шахедами": враг запустил несколько групп беспилотников по Украине
23:30
"Катюша" в разрушенном оккупантами Драмтеатра Мариуполя: террорист Пушилин показал видео, где поет якобы звезда из Китая
23:09
Атака беспилотников на Брянск: горел "промышленный объект"
22:43
Суверенитет, беженцы и паломники: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
22:15
Усиление ПВО, броневики и снаряды: США объявили еще два пакета военной помощи
21:44
Жена премьера Армении передала Украине первую с начала войны помощь
21:36
Эксклюзив
Павел Климкин
НАТО не хочет давать пас Путину: Климкин о падении "шахеда" в Румынии
21:22
Эксклюзив
Курт Волкер
"Не обязательный ядерный ответ": Уолкер о реакции Запада на возможное использование РФ ядерного оружия
21:20
В Румынии рассматривают эвакуацию из села возле порта в Одесской области из-за атак РФ
21:18
Минздрав и правоохранители проверят решения ВВК об ограниченной пригодности военных
20:52
Вышел трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Как ты живешь?"
20:50
Президент Грузии Зурабишвили прокомментировала намерения отправить ее в отставку
20:28
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Приближается окружение Бахмута, или "жест доброй воли" россиян из города. Колонка Сергея Згурца
20:27
British American Tobacco
Табачный гигант British American Tobacco продает бизнес в России и Беларуси
20:18
Эксклюзив
Армения
Глава Европейской партии Армении: страна завершает свои отношения с российской империей
20:05
OPINION
Папские шутки
20:04
ФСБ
В Олешках взорвали авто с российскими военными и работниками ФСБ: один погиб, 4 ранены, — ЛІГА.net
20:00
Обзор
Крылатые ракеты Х-101: как с ними борется ВСУ, их характеристики, цена, применение
19:43
НБУ признал неплатежеспособным еще один банк
19:27
Паспорт гражданина Украины
Среди украинских беженцев стало больше взрослых мужчин, - исследование
19:15
Из-за угрозы РФ в Черном море: Болгария вооружит береговую охрану ракетами
18:49
Обновлено
В ГПСУ опровергли информацию о запрете выезда за границу для стоящих на военном учете женщин
18:30
Маск выключил Starlink возле Крыма, чтобы помешать атаке ВСУ, потому что боялся ответного ядерного удара Путина, - биограф
18:25
Из аэропорта временно оккупированного Симферополя вылетел иранский транспортный самолет, - СМИ
18:22
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:09
Почти 10% населения России пребывают в глубокой депрессии
18:02
На премию Вацлава Гавела номинировали главу Харьковской правозащитной группы
18:02
OPINION
Николай Княжицкий
Зачем современной Украине политика памяти
17:53
Петиция к Зеленскому об открытии деклараций чиновников набрала нужные голоса за 3 часа
17:52
В Волгоградской области РФ на военный объект упал дрон, - росСМИ
17:43
Эксклюзив
Defense Express: дрон Saker Scout с искусственным интеллектом открывает эру мощных изменений на поле боя
17:34
В честь своего 15-летия Google Chrome получит новые функции и дизайн
17:27
Партнерский материал
"Ничего подобного ни в Украине, ни за границей нет": военные рассказали о применении на фронте новейшего БПЛА Punisher
17:21
США готовят новую партию кассетных боеприпасов для Украины, - NYT
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV