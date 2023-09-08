"Был маленьким мешком дерьма": Фьюри заявил, что Усик проиграл Дюбуа

Об этом сообщает Майкл Бенсон.

Фьюри резко высказался об Усике.

"Усик был маленьким мешком дерьма, он жульничал. Он должен быть этим богобоязненным человеком. Не будь маленьким трусом, будь мужчиной. Это не был удар ниже пояса. Он проиграл, его избил Дюбуа", — сказал Тайсон Фьюри.

Победа Усика над Дюбуа

26 августа в польском Вроцлаве Александр Усик провел бой против Даниэля Дюбуа за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Один из ключевых моментов боя произошел в 5 раунде. Британец пробил Усику ниже пояса. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в себя.

В конце 8 раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа "присесть". Рефери досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.

Впоследствии стало известно, что Даниэль Дюбуа и его команда займутся обжалованием результатов поединка с Александром Усиком. Британец считает, что в 5 раунде нанес удар по правилам и судья должен был зафиксировать его победу нокаутом.

29 августа WBA подтвердила победу Александра Усика в поединке с Даниэлем Дюбуа и поддержала решение судьи о скандальном ударе британца ниже пояса.

4 сентября Дюбуа подал апелляцию на исход поединка против Усика. Всемирная боксерская ассоциация подтвердила, что получила апелляцию британца Даниэля Дюбуа на исход поединка против Александра Усика.

С хронологией поединка можно ознакомиться по ссылке.