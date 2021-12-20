Был источником чистой воды и местом отдыха: оккупанты заваливают мусором Инкерманский водоем

Об этом сообщается на сайте "Ассоциация реинтеграции Крыма".

"Завозят со стороны Севастопольской свалки. Машина за машиной. Один из водителей сказал, что земля - остатки с трассы "Таврида", - передает "АРК" слова местных жителей.

На видео видно, как к карьеру возле Свято-Климентовского монастыря подъезжает самосвал и высыпает мусор в озеро.

Ранее водоем считался достопримечательностью Инкермана, ведь он появился на месте штолен, прорубленных почти две тысячи лет назад. Озеро имеет глубину почти 20 метров, рядом находятся руины средневековой крепости Каламита и Свято-Климентовский монастырь.

"До недавнего времени сюда приезжали севастопольцы и гости города на рыбалку, а также, чтобы купаться в воде изумрудного цвета", - говорится в сообщении.

Впоследствии оккупационные "власти" приняли решение откачать воду из озера из-за засухи, чтобы в Севастополе был резервный источник водоснабжения. Тогда, по словам местных жителей, карьер спас их от обезвоживания города.

Как передает ассоциация, люди возмущены засорением водоема, ведь озеро вряд ли снова станет местами отдыха или пригодным для того, чтобы брать из него воду.