Был большой конфликт: тренер Ребров пожаловался на боссов из ОАЭ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Youtube-канал "Бомбардир"



Ребров признался, что конфликт связан с комплектацией состава команды.



"На начальном этапе у меня был конфликт с "Аль-Айном" большой. Проблема не в том, что было предложение от сборной, а в том, что не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Поэтому я был готов уехать. Руководство не очень корректно вело себя, но уже все нормально. Результат есть, все довольны. Здесь совсем не так, как в Европе. Рассказывать не хочу, но здесь все по-другому", - сказал украинский тренер.

Сергей Ребров был главным претендентом на должность главного тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко, но "Аль-Айн" отказался расторгать соглашение с украинцем и отпускать его в национальную команду.



Под руководством Реброва "Аль-Айн" лидирует в турнирной таблице чемпионата после 10 матчей.