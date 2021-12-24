Был большой конфликт: тренер Ребров пожаловался на боссов из ОАЭ
Возглавляющий арабский "Аль-Айн" Сергей Ребров рассказал о конфликте с руководством клуба на старте его работы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Youtube-канал "Бомбардир"
Ребров признался, что конфликт связан с комплектацией состава команды.
"На начальном этапе у меня был конфликт с "Аль-Айном" большой. Проблема не в том, что было предложение от сборной, а в том, что не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Поэтому я был готов уехать. Руководство не очень корректно вело себя, но уже все нормально. Результат есть, все довольны. Здесь совсем не так, как в Европе. Рассказывать не хочу, но здесь все по-другому", - сказал украинский тренер.
Сергей Ребров был главным претендентом на должность главного тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко, но "Аль-Айн" отказался расторгать соглашение с украинцем и отпускать его в национальную команду.
Под руководством Реброва "Аль-Айн" лидирует в турнирной таблице чемпионата после 10 матчей.
- 12 октября стало известно, что главный тренер "Аль-Айна" украинец Сергей Ребров не намерен продлевать контракт с клубом из ОАЭ.
- 12 ноября президент УАФ Андрей Павелко заявил, что в будущем Сергей Ребров станет главным тренером сборной Украины.
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