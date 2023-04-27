Гибель продюсера La Repubblica Богдана Битика подтверждает самая итальянская газета и корреспондент Коррадо Дзунино, работавший вместе с погибшим украинцем в тот день и получивший ранения.

"Мы прошли три блокпоста, Богдан общался с украинскими военными, они нас пропустили без проблем. Это не была зона боевых действий. Потом в нас попали, я услышал шипение и увидел Богдана на земле, он не двигался. Я выполз с линии огня. Я бежал, пока не встретил гражданскую машину. Я был весь в крови, меня отвезли в херсонскую больницу. У меня четыре ранения, но мне оказали отличную помощь. Я несколько раз пытался дозвониться. Богдан не отвечал. Он был моим большим другом", - рассказал Коррадо.

Институт массовой информации рассказывает о подробностях смерти Битика со слов анонимных источников в Вооруженных Силах Украины.

Украинец находился в составе съемочной группы с Коррадо Дзунино.

Битик был без бронежилета, одет только в жилет с надписью "Пресса". В то же время итальянский корреспондент был в бронежилете.

Медийщики попали в засаду снайперов армии РФ возле Антоновского моста. Оба были маркированы как Pressa.

"Мы расцениваем эту ситуацию как военное преступление россиян против журналистов", – заявила директор ИМИ Оксана Романюк.

У Богдана Битика остались жена и сын.

Сообщается, что Битик стал 54-м медийщиком, погибшим в результате агрессии России и девятым - во время выполнения журналистской деятельности.

Об этом также информируют в Национальном союзе журналистов .

Напомним, в среду, 26 апреля, российские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона. В результате ударов погиб гражданский, ранения получили молодой человек и журналист Коррадо Зунино из Италии.