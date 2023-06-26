Певица публично унижала протестующую, спрашивая ее в микрофон: "Кто тебе дал деньги?". Часть фраз она сказала лично Дарине без микрофона. Девушка продолжала стоять молча. Кроме того, она прикасалась к активистке без разрешения девушки.

Позже певица в соцсетях заявила, что якобы гордится протестующей.

"Девочка, которая простояла все время с плакатом "Харьков без Лободы", я горжусь тобой. Ты имеешь право на свое мнение, и я уважаю это. Потому что хорошо знаю что такое идти против течения", - написала Лобода.

Однако Дарина Вдовенко не поверила в искренность Лободы.

"Не было видно, что она мною гордится, из разговора о деньгах и по фамильярности. Этого не было видно. Я имею право на свое мнение, это правда. Но я не видела, чтобы она это уважала. Не очень верю. Я видела ее поступки и слышала ее слова в тот момент. Как-то верится. Поступки обратное показывают", - заявила Дарина.

Она поделилась, что говорила артистка без микрофона.

"И еще она сказала какую-то такую вещь, там было что-то о зазомбированности. Мне противно стало. И посмеялась над этим. Ну кто бы мог подумать, что Лобода такое скажет. Люди, стоявшие в первых рядах, конечно же были за нее. Меня не поддерживали. Говорили, может, я в другой конец сада пойду. Я на них не обращала внимания", - добавила Дарина.

По мнению активистки, концерт выглядел как попытка отбелиться за выступления в России, поэтому она устроила протест.

Пользователи соцсетей и известные украинские личности поддержали юную активистку, осудив действия певицы

Певица Саша Кольцова из группы Крихітка раскритиковала Лободу в блоге на Facebook.

"Говорить "Кто тебе заплатил девочка" — это не понимать, что произошло со страной и слушателем за эти годы. Это больше не война трех-четырех певиц и их инвесторов, которые не могли поделить рынок прим. Это не политический заказ. Это общественный запрос. Когда ты быкуешь на подростка с плакатом, а потом пишешь об "уважаю ее мнение", это видно. Это очень видно. Мы более уязвимы, чувствительны и внимательны теперь, молодежь awaken и размахивает канселятором, не надо так. Мымрить и откупаться - это не позиция и не раскаяние. Медийный вес, красота, влиятельность, масштаб и успех не прощают моральную глухоту и готовность "откатиться назад", когда "вся эта ситуация закончится". Невозможно "быть вне политики", потому что невозможно быть вне общества, для которого ты работаешь. Потому что ты не можешь "нести счастье радость и позитив", если ты не видишь зла и не извинился за то, что закрывал на него глаза с выгодой для себя. Ну и стоит отметить, что и в политике, и в бизнесе, в любой отрасли – образовании, закупках полно людей, чья негромкая хамелеонская позиция "быть с теми, с кем сейчас выгодно", – написала Кольцова.

По состоянию на вечер 26 июня пост Кольцовой лайкнули более 1,2 тыс. пользователей, распространив его более 70 раз и оставив десятки комментариев.

"Существо, которое декларирует, что оно изменилось и при этом ведет себя как бычка с гигантской короной - лжет. И себе, когда верит, что пипл схавает, и окружающим, прикидываясь, что понимает их проблемы", - прокомментировала сообщение Кольцовой пользователь Nataliya Lipska.

"Репутация вещь неумолимая. Никогда ее не слушала и не буду. Даже если бы заплатили. У таких "артистов" не должно быть карьерного будущего в нашем государстве. И это государством должно быть урегулировано", - прокомментировала пользователь Лилия Лазарь.

"Не может быть прощения без покаяния. А покаяние - это во-первых, признание собственной личной вины, а затем искреннее исправление причиненного вреда. Это очень простая формула. Но ее признаков в поведении этой певицы нет", - написал пользователь Евгений Талаур.

"Света еще сама всю свою дальнейшую никчемную жизнь будет отвечать на вопрос: "Кто тебе заплатил, девочка?" - прокомментировал пользователь Ігорь Нелін.

Издание НВ обнародовало подборку комментариев возмущенных пользователей.

"Смотреть гадко, как эта с**а тянет к девушке, лезет к ней чуть ли не в лицо и натравливает на нее толпу", - написала пользователь Майя.

"Лобода ведет себя как настоящая русская. Быдловатая хамоватая наглая бычка", - написал пользователь параноїд андроїд.

"Она просто отвратительна реально. Печально, что она думает только о деньгах. Девочка молодец, стойкость – это прекрасно", – написала еще одна комментаторша.

Также небезразличные украинцы критиковали слушателей Лободы.

"Что за проблемы с памятью у стада позади Светочки? Неужели эти люди не имеют самоуважения?" – написал пользователь.

Активист и волонтер Сергей Стерненко назвал Лободу "мразью, которая годами брала рубли" и добавил, что певица "так ничего и не поняла" и "явно не осознает, в какой она стране", подчеркнув, что ее попытки отбелить свою репутацию не убедят украинцев.

"Лобода так ничего и не поняла. Она публично унижает девушку, которая пришла с плакатом и спрашивает: "Кто тебе дал деньги?". И тянет к ней свои руки. Мразь, годами бравшая рубли, явно не осознает, в какой она стране. И сколько бы она ни вбрасывала в свое отбеливание, ей это не поможет. А девушка молодец, выразившая свою позицию", - написал Стерненко.

Движение ЧЕСТНО отреагировало на скандал в Twitter, напомнив, что мать певицы и в 2017 году участвовала в российской телепередаче "Пусть говорят", а в дальнейшем была депутатом Ирпенского совета.

"Мама Светланы Лободы Наталья, депутат Ирпенского совета от "Новых лиц", в 2017 году привезла тортик на передачу "Пусть говорят" в Москву. Напомним, что кампания, чтобы лишить ее мандата, была очень длительной, но в конце концов вышло", - говорится в сообщении.

Юрист ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Владимир Рысенко в Facebook призвал создавать в Украине институт репутации и не приглашать Лободу на концерты в украинские города.

"Кейс Лободы, это прежде всего о двух вещах - деньгах и репутации. В мире и голове Лободы все крутится вокруг денег, точнее бабок. Ничего другого в ее голове не существует. Ценности и Свобода - для нее вымышленные вещи для "лохов". Была бы такая возможность, а скорее необходимость пиара на российском телевидении, она бы и на Майдане могла запросто спросить: "Кто тебе дал деньги?" И в той голове ничего не изменилось. И второе. Да, в Украине отсутствует институт репутации. Тебе нравилось зарабатывать в России, ну то и зарабатывай там дальше. Тебе "безразлично в какой стране жить"? Ну ок, так и Украине на тебя плевать. И последнее. Не тяните эту Лободу ни в Харьков, ни в Днепр, ни в любой город в Украине. Ибо это и о репутации тех, кто это делает", - написал Рысенко.

Руководитель ОО "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков в Facebook предположил, что Лобода будет использовать волонтерскую деятельность для возвращения в украинское медиапространство и назвал ее продажной "певицей ртом".

"Относительно Лободы, все куда сложнее, чем вы думаете. Окно возможностей для продажных певиц ртом открывается. Институт репутации в Украине, к сожалению, отсутствует. Она сейчас будет давать очень много денег разным подразделениям, чтобы вернуться в наше информационное пространство", - написал Поздняков.