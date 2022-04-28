"Быки на бронированных авто грубо нарушили правила": Олег Ляшко попал в ДТП с участием Lexus на спецномерах. ВИДЕО

Видео инцидента Ляшко обнародовал в Facebook.



"Наше добровольческое подразделение возвращалось из командировки из Чернобыля. В Киеве на перекрестке улицы Набережно-Рыбальской и Электриков быки на двух бронированных авто грубо нарушили правила дорожного движения - поехали на красный свет с включенными проблесковыми маячками, в результате чего совершили ДТП. В нашем авто было четыре человека, двое пострадавших. Меня и водителя спасли подушки безопасности. Если бы не они - могло быть значительно хуже", - написал Ляшко.



По словам экс-нардепа, инцидент происходил при участии еще одного автомобиля, уехавшего с места происшествия.



"Еще одна машина, которая нарушала правила - Гелентваген, сбежала, но есть камеры, можно установить, кто был. Виновник ДТП - какой-то высокий чин - тоже убежал, не дождавшись полиции. Смотрите видео сразу после ДТП", - написал Ляшко.



На лобовом стекле автомобиля Lexus были прикреплены документы с символикой СБУ и КГГА.





Справка: черные номера используют на автомобилях ВСУ, ГНСУ, ГСЧС, МВД, Нацгвардии, Госспецслужбы транспорта, Общества содействия обороне Украины.