"Быки на бронированных авто грубо нарушили правила": Олег Ляшко попал в ДТП с участием Lexus на спецномерах. ВИДЕО
Экс-нардеп Олег Ляшко попал в ДТП с участием автомобиля Lexus с черными номерами 3557 У2, который, по словам Ляшко, ехал с включенным световым маяком и нарушал правила дорожного движения
Видео инцидента Ляшко обнародовал в Facebook.
"Наше добровольческое подразделение возвращалось из командировки из Чернобыля. В Киеве на перекрестке улицы Набережно-Рыбальской и Электриков быки на двух бронированных авто грубо нарушили правила дорожного движения - поехали на красный свет с включенными проблесковыми маячками, в результате чего совершили ДТП. В нашем авто было четыре человека, двое пострадавших. Меня и водителя спасли подушки безопасности. Если бы не они - могло быть значительно хуже", - написал Ляшко.
По словам экс-нардепа, инцидент происходил при участии еще одного автомобиля, уехавшего с места происшествия.
"Еще одна машина, которая нарушала правила - Гелентваген, сбежала, но есть камеры, можно установить, кто был. Виновник ДТП - какой-то высокий чин - тоже убежал, не дождавшись полиции. Смотрите видео сразу после ДТП", - написал Ляшко.
На лобовом стекле автомобиля Lexus были прикреплены документы с символикой СБУ и КГГА.
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