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Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

19 октября, 2021 вторник
15:25
Общество

Нардепа Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

Об этом сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Людмилу Буймистер исключили из состава фракции "Слуга народа", - отметила она.

Как известно, Буймистер не поддержала закон об олигархах, а также голосовала против того, чтобы освободить Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады.

  • Напомним, в сентябре председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепа Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах, следует исключить из фракции.

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Слуга народу
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