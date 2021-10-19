Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

Об этом сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.



"Людмилу Буймистер исключили из состава фракции "Слуга народа", - отметила она.



Как известно, Буймистер не поддержала закон об олигархах, а также голосовала против того, чтобы освободить Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады.

Напомним, в сентябре председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепа Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах, следует исключить из фракции.

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