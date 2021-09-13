Бутусов: "Слуги народа" фактически признали ложь Зеленского и Ермака в заявлениях об операции по "вагнеровцам"

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Всегда надо видеть конструктив. Первое: хорошо, что все же госпожа Безуглая и "слуги народа" фактически признали ложь президента Зеленского и председателя Офиса Ермака. Все разоблачили лживость их заявлений о "вагнеровцах". Это важно и это надо отметить", - подчеркнул Бутусов.

Он напомнил, что президент заявлял, что ситуация это все фейк. А председатель ОПУ Ермак утверждал, что вся эта история выдумана от первого до последнего слова.

Впоследствии, по его словам, в июне этого года Зеленский сделал новое заявление, что все-таки операция была. Но операция была не украинская.

"Надо отдать должное. Госпожа Безуглая сделала заявление, что на самом деле операция была, что операцию проводила украинская разведка, и в операции был, как она сказала, план G о захвате террористов. Таким образом госпожа Безуглая практически полностью принял сторону журналистов, писавших об этой истории, это так и было; разоблачила ложь руководства государства, которое пытается скрыть правду о Вагнергейте, и практически приняла сторону журналистов CNN, которые показали самый большой сюжет", - отметил журналист.



Бутусов отметил, что сегодня, 13 сентября, те выводы, которые сделала госпожа Безуглая 10 сентября о происходившем, совершенно не привязаны к той ситуации.

"Оказалось, что комиссия из "слуг народа", к сожалению, имитировала процесс расследования. А на самом деле они не ознакомились с документами дела оперативной переписки, которые ведутся по спецоперациям, и не общались ни с одним из участников спецоперации и совещания в Офисе президента, где было принято решение о переносе этой операции фактически к ее провалу", - добавил он.





Напомним, ранее Безуглая заявила, что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.

Также по ее словам, парламентская ВСК по Вагнергейту не будет вызывать Зеленского на заседание, поскольку он лицо неприкосновенное.

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