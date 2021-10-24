Бутусов призвал Зеленского дать интервью по "вагнергейту"
Шеф-редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов предложил президенту Владимиру Зеленскому дать открытое интервью по срыву спецоперации с задержанием "вагнеровцев"
По его словам, тот должен это сделать как гарант свободы слова, ведь украинцы заслуживают знать правду.
Призыв журналист озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" , гостем которой был 22 октября.
Заметим, что во время эфира среди гостей студии провели опрос, поинтересовавшись, считают ли они нынешнего главу государства гарантом свободы слова в ней. И 32% респондентов признались, что да.
"Удивляет такое количество ... Как по мне, большинство граждан просто не смотрят медиамониторинга и не видят, что существует ручное управление медиа, которое просматривается в новостях", - выразил удивление Бутусов.Он вспомнил об освещении темы оффшорных скандалов и срыве знаменитой спецоперации с задержанием российских боевиков с ЧВК Вагнера, детали которой не могут раскрыть уже год.
"Сразу после моей статьи в Офисе президента заявляли, что никакой спецоперации и ее срыва не было, а "господин Бутусов цитирует российские источники". Затем украинское общество откровенно обманули, говоря, что вся информация, которую я назвал о сделке - выдумка с первого до последнего слова. А через год в команде президента признают: спецоперация была и она действительно провалена", - напомнил журналист.
Поэтому, говоря о свободе слова, гарантом которой якобы является Зеленский, расследователь предложил дать ему интервью на тему "вагнергейта", чтобы установить баланс мнений и раскрыть истинную ситуацию для украинцев.
"Почему президент за целый год не дал какое-то детальное интервью о "вагнергейте" по тем фактам, которые я рассказал? Это же вопрос национальной безопасности. Согласится ли он на всю страну рассказать: был ли провал спецоперации, была ли "зрада" в Офисе президента, можем ли мы надеяться на такую свободу слова от Зеленского? " - поинтересовался Бутусов.
- Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщил, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине происходила "с согласия Соединенных Штатов".
- CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинские спецслужбы и чем помогали США.
- Безуглая заявил , что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- Кроме того, по словам Безуглой, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание из-за его неприкосновенности.
- 14 сентября экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сказал, что заседание ВСК по "вагнергейту" не произошло, потому что якобы не собрался кворум .
- Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что во время заседания временной следственной комиссии ВР, которая расследует вагнергейт, были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.
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