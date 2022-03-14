Бутусов посоветовал ГБР вместо "бессмысленного существования в теплых кабинетах" поехать в Гостомель или Бучу и там ловить преступников

Благодаря этому, пишет Бутусов, ракетные комплексы удалось спасти не только от уничтожения российскими оккупантами, но и задействовать в военных операциях против захватчиков.

"Трудно осознать, но у нас все возможно. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против Сергея Пашинского за незаконное завладение оружием. Следователь ГБР Петрухин сегодня вместе со спецназом ГБР разыскивает Пашинского из-за дела, связанного с противотанковыми ракетными комплексами Стугна и Корсар", сообщил Бутусов.

Как оказывается, в канун войны Пашинский при содействии КБ "Луч" начал подготовку 50 расчетов ПТРК Стугна и Корсар из числа добровольцев. Среди которых, в частности, есть бывший народный депутат Татьяна Чорновол, которая во время российской агрессии уничтожила два российских танка с видеоподтверждением этих результатов.

А перед началом войны Пашинский, который был уверен, что Россия атакует, по согласованию с руководителем "Луча" Коростелевым организовал своевременный вывоз с завода большого количества противотанковых ракет, которые производило КБ "Луч" по заказу одной из арабских стран (ибо заказы на ракеты и пусковые установки Минобороны Украины до войны не сделало, и были свободные мощности для работы с другими заказчиками). Благодаря этому, ценное вооружение было сохранено от российских ударов – сообщил Бутусов.

Он также отмечает: в начале войны по приказу Главкома ВСУ Валерия Залужного была создана отдельная воинская часть для применения ракетных комплексов по арабскому заказу, в которых экран был на арабском языке, из тех подготовленных на "Луче" перед нападением добровольческих расчетов. В этом подразделении ВСУ сейчас и воюет Чорновол.

"С первого дня войны это подразделение выполняет боевые задания и имеет в разных направлениях десятки подтвержденных видеозаписью уничтоженных целей. Их бросают на важные направления, на одном из них я нахожусь сейчас сам и могу засвидетельствовать высокие оценки командиров ВСУ по их работе", – отмечает Бутусов. .

"Считаю, что ГБР, перед тем как возбуждать дело по противотанковым комплексам и обстоятельствам их вывоза, должно для начала обратиться к Главкому ВСУ В.Залужному и получить информацию, куда и как применяются арабские Стугны и Корсары, и есть ли у Главнокомандующего замечания по вооружению по арабскому контракту. Зачем вы лезете не в свое дело? Кто вам это сказал?" - возмутился Бутусов.

"Если руководству ГБР и его спецназу хочется сейчас сделать важное дело и показать, что они руководствуются государственными интересами, то им лучше поехать задерживать преступников в Гостомеле, Бородянке, Мощуне и Буче, там их много и именно этим можно доказать свой профессионализм. А сейчас война, и вы должны подчиняться и слушать военное командование, потому что именно военные защищают ваше безопасное и бессмысленное существование в теплых кабинетах", – резюмирует журналист.