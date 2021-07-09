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Главная Вагнергейт Бутусов о "Вагнергейт": Комиссия, которую создали "Слуга народа" вместе с ОПЗЖ, не заинтересована в быстром расследовании

Бутусов о "Вагнергейт": Комиссия, которую создали "Слуга народа" вместе с ОПЗЖ, не заинтересована в быстром расследовании

9 июля, 2021 пятница
07:20
Вагнергейт Юрий Бутусов

Временная следственная комиссия ВР по делу "вагнеровцев" говорила о разных лицах, которых хочет заслушать для расследования. Однако журналист Юрий Бутусов удивляется, почему в списке нет его

Об этом сообщает 24 канал .

Он пояснил, что с момента публикации о срыве операции вагнеровцев успел дать показания в Государственном бюро расследований. Председатель ВСК неоднократно подчеркивала, что его вызовут свидетельствовать первым. Однако не вызывали.

"Это выглядит очень политизировано. Нужно было бы допрашивать свидетелей. Однако мы видим, что комиссия, которую создали "Слуга народа" вместе с ОПЗЖ, совсем не заинтересована в быстром расследовании ", - заверил Бутусов.

На следующем заседании, которое состоится 16 июля в закрытом режиме, планируют заслушать пятого президента Петра Порошенко. Все потому, что он первый заявил, что санкционировал проведение спецоперации еще в 2018 году.

Также на заседании ВСК 6 июля упоминали фамилии тогдашних чиновников: Павла Климкина; Арсена Авакова; Александра Турчинова и еще примерно 20 человек.

Нардеп от "Голоса" Роман Костенко считает это также политизацией.

"Все те, кто был на каких-то должностях в 2018 году. Однако срыв операции был в 2020 году. Я предложил непосредственно помощь, чтобы пришел дать показания человек, который был участником спецоперации", - пояснил он.

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задержание
СБУ
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