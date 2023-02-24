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OPINION

Бутерброд Навальный и инопланетяне

Роман Нестеренко
24 февраля, 2023 пятница
15:42
Мнение Алексей Навальный

Для меня кейс Навального – это буквальное доказательство того, что нам теоретически будет проще договариваться с инопланетянами, чем с россиянами. Уже после посадки Навальному и его команде ничего не стоило сменить этикетку и продвигать бренд Навального уже не как отца русской демократии и защитника всех русских, а как диссидента и морального авторитета, уж коли он оказался в тюрьме, в которой он к тому же ударился в религию и стал выступать с блаженными проповедями на тему "наступления царства истины"

В первый год отсидки, который выпал на предвоенный период, украинская тематика навальнистов сильно не волновала, поэтому они ее привычным для себя образом продолжали попросту игнорировать. Во второй год отсидки, который припал на начало полномасштабной войны, ситуация стала меняться: оказалось, что люди из окружения Навального больше не могут одновременно продвигать на всех площадках Навального и игнорировать украинскую тематику. Целый год у них ушел на то, чтобы сложить два плюс два, пока главный идеолог навальнизма сммщик Лёня Волков, не передал Навальному через адвокатов сообщение, что пока в комментариях к новостям с любым упоминанием Навального, его называют "Бутербродом" чаще, чем по фамилии, ни о каком эффективном продвижении не может быть и речи, потому что Украина стала в самый центр глобального тренда и игнорировать её как раньше больше не получится.

Всё, что требовалось от Навального, это буквально откреститься от своих прошлых великодержавших заявлений и хотя бы внешне не демонстрировать своей имперско-московской прыти, что можно было обыграть с максимальной выгодой для своего бренда: главный оппозиционный политик России совершает символическое омовение в реке Иордан, смывает с себя все грехи прошлого и выходит из этой реки настоящим святым ровноапостольным диссидентом. Плюс, в соответствии с вот этой избитой фразой "настоящий политик умеет признавать свои ошибки", его фанаты стали бы его обожествлять с еще большими усилиями, если это вообще возможно. А весь его шовинизм вообще при желании можно было бы списать на доброжелательный оппортунизм, мол, да, окучивал всех, от нацистов до традиционного электората коммунистов – бюджетников, так как хотел их объединить против Путина и не допустить войны, но не получилось, поэтому вот сижу теперь на киче за ваши грехи. Небольшая заметка могла кардинально все изменить. Но в том-то и заключается парадокс, что если бы из этой ситуации был возможен адекватный и рациональный выход, то сама эта ситуация изначально не возникла бы, а эти люди не были бы там, где они оказались, и вообще Россия, как такая, не была бы такой, как она есть.

Вместо всего этого, Навальный публикует "15 тезисов", что происходит через несколько недель после публикации подобного манифеста Ходорковским, т.е. российский оппозиционер должен быть обязательно пророком с мессианскими замашками , — "Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей"), как завещал Пушкин, – поэтому коротая дни в эмиграции и сидя в тюрьмах они продолжают пророчествовать и обращаться с воззваниями (это, кстати, удивительно напоминает сюжет Архипелага, в одной из глав которого Солженицын вспоминают, как к ним в камеру подсадили дурачка, Императора Алексея, который работая на заводе написал воззвание к русскому народу с запрещением колхозов и реставрацией монархии). В этих тезисах Навальный вместо того, чтобы признать свои ошибки, и сказать, мол, да, занимал неправильную позицию, был козлом, но теперь я исправился, как ни в чем не бывало, на голубом глазу он заявляет, что нужно признать международно признанные границы Украины 1991 года, с непроницаемой уверенностью абсолютного морального авторитета, мол, это всегда наша такая позиция была, как будто все последние 9 лет он не бегал со своими многочисленным заявлениями от "не бутерброда" до "исторического недоразумения (Крым в составе Украины)" и "два миллиона российских граждан ,которых мы не можем просто кому-то отдать (про массовую паспортизацию)" (тогда уже у него спрашивали, а как с Донбассом, где уже тоже всех поголовно паспортизовали); а когда его просят ну просто и возьми и скажи, что ты не имперец и что русские тоже в массе не имперцы, он говорит буквально следующее: "9. Всем русским присуще имперское сознание? Это ерунда. Например, в войне против Украины участвует Беларусь. У белорусов тоже имперское сознание? Нет, у них тоже диктатор у власти". Т.е. ему его друг Лёня кричит с воли: "Леха, давай, сделай демократическое лицо, скажи что мы не имперцы, а то нам никто денег не даст", Навальный: "Ну, как видите, мы не имперцы, потому что у нас есть наша колония, которая делает всё, что мы ей приказываем". Занавес.

Экзистенциальная проблема для нас в том, что он это делает не потому что он плохой или злонамеренный человек, а в том, что их русская идентичность настолько непроницаемая, что он просто физически не понимает, что не так с его поведением, взглядами и высказываниями, он не видит в них никаких противоречий или проблем. Аналогично другой его коллега и по оппозиционному кружку и по тюремному, Илья Яшин, использует возможность, чтобы обратиться к миру из зоны, не с призывом к своим согражданам покаяться, осознавая всю тяжесть катастрофы, на которую они все себя обрекли с этой войной, не для того, чтобы попросить прощения перед украинцами, сотни тысяч которых потеряли родных и близких, миллионы стали беженцами, но с призывом "не ругать русских и не усложнять им жизнь! русские тоже пострадавшая сторона и заслуживают сочувствия". Единственные теории, способные объяснить такое поведение, относятся к категории спекулятивных, например, иногда кажется, что российское общество – это общество победившего трансгуманизма, с той разницей что традиционный трансгуманизм утверждает, что человек – это канат, натянутый между обезьяной и сверхчеловеком, и что обязанность человечества двигаться в направлении ницшеанского идеала, то русские выбрали трансгуманизм только с вектором в другую сторону, потому что иначе невозможно поверить, что подобное вообще может происходить в рамках человеческой антропологии и какой-то свойственной человеку как виду натуралистической этики.

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