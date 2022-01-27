Бустерные прививки способны сократить количество COVID-госпитализаций в Европе по меньшей мере на 500 тысяч, - Центр профилактики и контроля заболеваний

Об этом пишет The Guardian.



"Текущий прием бустерной дозы, достигнутый к началу января, может сократить будущие госпитализации из-за"Омикрона" на 500-800 тыс. в Европе", - отметили в Центре.



Этот показатель касается 27 стран ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.



Сейчас около 70% от 450 млн населения Европы вакцинированы обеими дозами от коронавируса, половина из них сделала бустерную прививку.



"Распространение бустерной программы на всех ранее вакцинированных лиц может сократить количество госпитализаций еще на 300-500 тысяч человек", - сообщили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний.

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