Бустерные прививки не рассматривают: Минздрав планирует в следующем году повторно вакцинировать украинцев от COVID-19

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает "РБК-Украина" .



"Иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививок, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", - сказал Кузин.



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При этом главный санврач Украины отметил, что Минздрав пока не рассматривает прививки дополнительной "бустерной" дозой вакцины.



"Пока не рассматривается рекомендация о введении таким (полностью вакцинированным - ред.) людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, получивший две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году", - сказал Кузин.



Чиновник добавил, что сейчас идет работа над рекомендацией по бустерной вакцинации для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет. Однако массовой вакцинации бустерноц дозой остальных категорий населения не будет.



Кузин спрогнозировал, что в дальнейшем украинцам придется вакцинироваться от коронавируса ежегодно.

Напомним, Минздрав поручил повысить уровень вакцинации до 1,5 млн в неделю.

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