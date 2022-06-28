Бустерные прививки от COVID-19 не сделали 14 млн украинцев – Минздрав
Сейчас в Украине почти 10 млн доз COVID-вакцин производства компаний Pfizer и Sinovac
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, вторую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 на 26 июня не получили 689 тысяч украинцев, а бустерные прививки не сделали более 14 млн человек.
За последние четыре месяца среднее количество прививок составляет около четверти миллиона в месяц.
В общей сложности первую дозу получили 15,9 млн человек, завершили базовый курс вакцинации 15,2 млн украинцев, тогда как получили бустерную прививку 1,4 млн человек.
Минздрав отмечает, что медицинская инфраструктура по вакцинации позволяет прививать всем, кто в этом нуждается, в относительно безопасных регионах.
В частности, за прошедшую неделю работало около 2500 пунктов прививки и 109 центров массовой вакцинации. Прививали украинцев 463 мобильных бригады.
В настоящее время в Украине около 10 млн доз вакцин от COVID-19 производства компаний Pfizer (Cominarty) и Sinovac (CoronaVac).
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