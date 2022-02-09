Бустерная вакцинация не будет обязательной, - Минздрав
В Министерстве здравоохранения не рассматривают возможность сделать обязательной бустерную дозу вакцины от коронавируса в Украине
Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает "Суспильне".
"Когда мы говорим об обязательности, то вакцинация в Украине является добровольной, за исключением перечня специальностей, для которых вакцинация является обязательной. Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, он защищен от "Омикрона" и тяжелого течения болезни", - сказал Кузин.
Он также отметил, что Минздрав пока не планирует расширять перечень людей, которые обязаны привиться.
- Напомним, что Национальный институт здравоохранения Нидерландов провел исследование, показавшее, что бустерная доза вакцины против коронавируса на 68% защищает от штамма "Омикрон".
- Чиновники продлили выплату тысячи грн за прививку с 4 до 9 месяцев и добавили выплаты 500 грн за бустерную дозу вакцины.
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