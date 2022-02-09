Бустерная вакцинация не будет обязательной, - Минздрав

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает "Суспильне".



"Когда мы говорим об обязательности, то вакцинация в Украине является добровольной, за исключением перечня специальностей, для которых вакцинация является обязательной. Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, он защищен от "Омикрона" и тяжелого течения болезни", - сказал Кузин.



Он также отметил, что Минздрав пока не планирует расширять перечень людей, которые обязаны привиться.

Напомним, что Национальный институт здравоохранения Нидерландов провел исследование, показавшее, что бустерная доза вакцины против коронавируса на 68% защищает от штамма "Омикрон".

Чиновники продлили выплату тысячи грн за прививку с 4 до 9 месяцев и добавили выплаты 500 грн за бустерную дозу вакцины.