Бустерная доза вакцины на 68% защищает от Омикрона - институт здравоохранения Нидерландов

Об этом сообщает NOS.



"Вероятность инфицирования шамом Дельта была на 76% меньше после полной вакцинации и на 78% меньше после заражения, чем если бы вы не были привиты и раньше не заразились коронавирусом".

Для Омикрона это было 33% после вакцинации и 25% после заражения. После бустера уровень защиты вырос до 93% по Дельте и до 68% для Омикрона", - говорится в сообщении.



Отмечается, что вопрос в том, как долго будет продолжаться защитное действие бустеров. В период с 22 ноября 2021 года по 19 января 2022 года исследовался только вариант Омикрона BA.1. Ожидается, что более заразный субвариант BA.2 станет доминирующим в Нидерландах в ближайшее время.



Из предыдущих исследований уже стало ясно, что риск госпитализации при COVID-19 значительно снижается при повторной прививке.

Напомним, что с 1 февраля в приложении и на портале "Дия" можно скачать COVID-сертификат о бустерной прививке .

В Украине сократилась продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с COVID-19 с десяти до пяти дней.