Бустерная доза вакцины на 68% защищает от Омикрона - институт здравоохранения Нидерландов
Национальный институт здравоохранения Нидерландов провел исследование, показавшее, что бустерная доза вакцины против коронавируса на 68% защищает от штамма Омикрон
Об этом сообщает NOS.
"Вероятность инфицирования шамом Дельта была на 76% меньше после полной вакцинации и на 78% меньше после заражения, чем если бы вы не были привиты и раньше не заразились коронавирусом".
Для Омикрона это было 33% после вакцинации и 25% после заражения. После бустера уровень защиты вырос до 93% по Дельте и до 68% для Омикрона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос в том, как долго будет продолжаться защитное действие бустеров. В период с 22 ноября 2021 года по 19 января 2022 года исследовался только вариант Омикрона BA.1. Ожидается, что более заразный субвариант BA.2 станет доминирующим в Нидерландах в ближайшее время.
Из предыдущих исследований уже стало ясно, что риск госпитализации при COVID-19 значительно снижается при повторной прививке.
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