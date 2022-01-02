Бустерная доза COVID-сертификат не продлевает, - Минздрав

С таким заявлением в интервью Суспильному выступил главный санитраный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, рассказывает Еспресо.TV.



"Человек, имеющий проблемы с иммунитетом, или человек, у которого есть риск того, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета, может получить дополнительную дозу вакцины. Такая доза называется "дополнительная". Речь идет об иммунокомпроментированных людях после трансплантации, с тяжелой иммуносупрессией, на фоне приема гормональной терапии. Для таких людей третья доза необходима, чтобы был полноценно сформирован иммунитет", - отметил Кузин.



Чтобы получить бустерную вакцину, человек должен обратиться к своему профильному лечащему врачу: "онкологу, инфекционисту, получить направление в любой форме, даже совета, и после этого обратиться к пункту прививки".



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"Рекомендуются мНРК-вакцины, то есть или Pfizer или Moderna", - подчеркнул главный санврач.



Вместе с тем, дополнительная доза "не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации, поскольку человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки", пояснил Игорь Кузин.



По его словам, бустерная доза сейчас рекомендована для введения "медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки".

По состоянию на 1 января 2022 бустерную дозу уже получили 3 600 украинцев.





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