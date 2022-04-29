Буряты против кадыровцев: в Чернобаевской громаде оккупанты устроили стрельбу из-за нежелания наступать и споры за награбленное, - разведка
В Киселевке Херсонской области произошла перестрелка между оккупантами чеченской и бурятской национальности. Главное управление разведки причиной назвало то, что военнослужащие РФ не могут поделить добычу и не хотят идти в наступление
Об этом сообщила пресс-служба разведки в telegram.
По данным пресс-службы, в ночном инциденте участвовали более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.
"Причины межэтнического конфликта состоят в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправии" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать", - говорится в сообщении.
Еще одной причиной называют то, что большинство награбленного достается чеченцам.
Также военнослужащие жалуются на обман при подписании контрактов. По данным разведки, им обещали операцию по "крымскому сценарию". То есть отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы.
"Увидев реальную картину, многие россияне отказались нести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после проведенных допросов вывезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись", - добавляют в разведке.
- Главное управление разведки сообщило, что российско-оккупационные силы используют склады боеприпасов в непризнанном Приднестровье для контрабанды оружия.
- Российские оккупанты на захваченных территориях требуют от украинского бизнеса возобновить работу. Однако они не вправе торговать товарами из Украины.
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