Буряты и тувинцы, которых россияне привезли в Мариуполь, заселяются с семьями в заброшенные дома украинцев - горсовет
Завезенные из России строители начали перевозить свои семьи во временно оккупированный Мариуполь
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Гастарбайтеры заселяются в дома украинцев, вынужденных покинуть Мариуполь под российскими обстрелами.
"Количество гастарбайтеров растет в городе чуть ли не каждый день. Они сюда едут "восстанавливать" захваченный россиянами город. При этом почти все являются представителями так называемых русских коренных народов – буряты, тувинцы, представители кавказских национальностей. Местные жители снимают видео, на которых можно увидеть, что в городе уже появились и женщины - жены или родственники "приезжих". Теперь им предоставляют уцелевшее жилье мариупольцев", - пишет городской совет.
Однако в горсовете подчеркнули, что "гостям" обязательно придется отправиться на родину, когда Мариуполь будет освобожден.
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