Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Бурный трафик ChatGPT от OpenAI в июне впервые упал, - аналитики

Бурный трафик ChatGPT от OpenAI в июне впервые упал, - аналитики

5 июля, 2023 среда
19:52
Технологии

Сверхпопулярный чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, запущенный в ноябре, впервые в июне получил меньший ежемесячный трафик на своем вебсайте

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Similarweb.

ChatGPT приступил к массовому использованию генеративного искусственного интеллекта в ежедневных задачах от письма до кодирования и достиг 100 миллионов активных пользователей в месяц в январе, через два месяца после его запуска.

"Всемирный трафик на вебсайт ChatGPT снизился на 9,7% в июне по сравнению с маем, в то время как уникальные посетители упали на 5,7%", - пишет ведомство и добавляет, что количество времени, проведенного в портале, тоже снизилось на 8,5%.

Сообщается, что это самое быстрорастущее потребительское приложение за всю историю и является одним из 20 лучших вебсайтов в мире. Например, ChatGPT значительно превысил Bing, поисковую систему, управляемую Microsoft, использующим технологию OpenAI.

ChatGPT: что известно

ChatGPT – это бесплатный чат-бот от OpenAI, который имеет конкурентов, сезонные колебания и высокие затраты. Он также предлагает платную подписку на GPT-4, приносящую ему доход.

Его запустили 30 ноября 2022 года. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработан компанией OpenAI и способен работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.

OpenAI сотрудничает с Microsoft и продает доступ к своим моделям искусственного интеллекта.

Еще в феврале сервис был недоступен в таких странах как Китай, Россия, Беларусь, Афганистан, Венесуэла, Иран. Как выяснилось, разработчик чат-бота запретил некоторым отдельным странам пользоваться своими сервисами в соответствии с наложенными санкциями.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.

В конце марта Итальянская служба защиты данных запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT, ссылаясь на возможные нарушения конфиденциальности.

Кроме того, в Китае запретили пользование чат-ботом с искусственным интеллектом, а регуляторам приказали не предлагать его услуги, учитывая нецензурированные ответы на вопросы пользователей.

Впоследствии в Вашингтоне начали исследовать возможные меры по регулированию систем искусственного интеллекта (ИИ), таких как ChatGPT, поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.

После этого в ЕС заявили, что создадут рабочую группу по разработке правил конфиденциальности для ChatGPT.

А в украинском Минюсте проверили, как ChatGPT справится с нотариальным экзаменом. Там рассказали, мог ли ChatGPT стать нотариусом.

2 июня мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT стало доступным в Украине. Теперь им могут воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS.

Новости
Мир
искусственный интеллект
Читайте также:
на фото: ЗСУ
4 июля, 2023 вторник
Россия усовершенствовала тактику для замедления контрнаступления ВСУ, - британская разведка
Окупанти на ЗАЕС
5 июля, 2023 среда
В Никопольской РВА сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС – в норме
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
Автор Татьяна Яворськая
5 июля, 2023 среда
Ситуация на Запорожской АЭС: что известно о предполагаемом теракте
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.67
    Покупка 36.67
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.16
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 июля
20:38
Обновлено
В Шевченковском суде Киева прогремел взрыв. Текстовый онлайн событий
20:34
Реальные истории партизан: вышел первый выпуск "Спротив Коміксу", созданного с помощью ИИ
20:21
Российская армия обстреляла несколько поселков на Херсонщине: погиб мужчина, по меньшей мере три человека ранены
20:14
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Успех ВСУ возле Клищиевки. РФ перебрасывает резервы на Бахмутское направление. Колонка Сергея Згурца
20:06
Альфа Страхование и ЮНС-Холдинг: Зеленский ввел в действие санкции против 18 юрлиц, связанных с РФ
20:06
OPINION
Медведев закусывает манифестами
19:53
Обзор
Победные новости 497-го дня войны: "эдельвейсы" отбили ряд территорий под Бахмутом, за неделю упокоился уже второй соратник Кадырова, раненный в Украине
19:44
Уимблдон: украинка Костюк победила восьмую ракетку мира на старте турнира
19:26
Грозы, шквалы и ливни или жара до +37 °C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 6 июля
19:09
Потеряли почти половину боеспособности: Британия оценила потери РФ в войне против Украины
19:02
ВСУ уничтожили 2 российских средства ПВО, склад боеприпасов и пункт управления, - сводка Генштаба
18:57
Военные применяют на фронте козацкие тактики боя - комбат 20-го ОБСН "Украина"
18:07
Оккупанты уничтожают туристическую инфраструктуру юга Украины: что известно о Кирилловке
18:07
Бывший тренер "Барселоны" возглавил ПСЖ
18:03
OPINION
О личностности украинской политики
18:02
Киевская блогер получила год испытательного срока за съемку работы ПВО
17:53
электроэнергия
Укрэнерго опубликовало рекомендации по экономии потребления электроэнергии в летнюю жару
17:52
Купили чай - задонатили на беспилотник: Армия дронов запускает благотворительную инициативу с Укрзализныцей и Gemini
17:51
"Мария рисует": в столичном Украинском доме представят 100 неизвестных произведений Примаченко
17:49
Эксклюзив
Россиянам нужно отправить на юг еще 300-350 тыс. резервов, а они не могут собрать 100 тыс. в месяц, - военный эксперт Коваленко
17:43
Эксклюзив
НАТО
Сейчас власть должна находиться в Вильнюсе, - нардеп Синютка
17:42
ЦРУ
ЦРУ помогает Украине в войне с РФ, но американские солдаты не участвуют в боевых действиях, — Newsweek
17:34
Россия сорвала поставки вертолетов Ми-171 в Бенин из-за войны в Украине, - СМИ
17:33
На фестивале "Протасов Яр" покажут фильм-очерк о погибшем под Изюмом разведчике Романе Ратушном
17:31
Зеленский провел разговор с президентом Гвинеи-Бисау: обсудили деструктивное влияние вагнеровцев в Африке
17:16
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:10
В ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы спасти зерновое соглашение
17:02
Обновлено
Испания – Украина: букмекеры дали прогноз на полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
16:56
Эксклюзив
"Биолаборатория", которую так боялись: Гуменюк рассказала, что оккупанты массово страдают кишечными инфекциями
16:47
В Грузии заявили, что какие-либо консультации по Саакашвили невозможны
16:47
"Отбит ряд территорий, уничтожено значительное количество россиян": Сырский заявил об успехах на северных подступах к Бахмуту
16:36
Инфографика
УПЛ опубликовала календарь нового сезона: когда будет матч "Динамо" – "Шахтер"
16:20
"Путин будет делать все, чтобы свести на нет авторитет вагнеровцев": Зеленский о мятеже Пригожина
16:19
Укрзализныця вернула военизированную охрану в пассажирские поезда
16:14
"Угроза диверсий велика": Песков озвучил новый нарратив российской пропаганды по ЗАЭС
16:08
OPINION
Эта война была всегда
16:02
Херсонес
Оккупанты хотят вывезти более 300 тыс. экспонатов из музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
15:56
Юрий Луценко заявил, что покинул войско из-за установленной инвалидности
15:49
РФ может производить около 100 ракет в месяц, – генерал Громов
15:36
В МАГАТЭ заявили, что не зафиксировали признаков минирования россиянами ЗАЭС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV