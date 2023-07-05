Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Similarweb.

ChatGPT приступил к массовому использованию генеративного искусственного интеллекта в ежедневных задачах от письма до кодирования и достиг 100 миллионов активных пользователей в месяц в январе, через два месяца после его запуска.

"Всемирный трафик на вебсайт ChatGPT снизился на 9,7% в июне по сравнению с маем, в то время как уникальные посетители упали на 5,7%", - пишет ведомство и добавляет, что количество времени, проведенного в портале, тоже снизилось на 8,5%.

Сообщается, что это самое быстрорастущее потребительское приложение за всю историю и является одним из 20 лучших вебсайтов в мире. Например, ChatGPT значительно превысил Bing, поисковую систему, управляемую Microsoft, использующим технологию OpenAI.

ChatGPT: что известно

ChatGPT – это бесплатный чат-бот от OpenAI, который имеет конкурентов, сезонные колебания и высокие затраты. Он также предлагает платную подписку на GPT-4, приносящую ему доход.

Его запустили 30 ноября 2022 года. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработан компанией OpenAI и способен работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.

OpenAI сотрудничает с Microsoft и продает доступ к своим моделям искусственного интеллекта.

Еще в феврале сервис был недоступен в таких странах как Китай, Россия, Беларусь, Афганистан, Венесуэла, Иран. Как выяснилось, разработчик чат-бота запретил некоторым отдельным странам пользоваться своими сервисами в соответствии с наложенными санкциями.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.

В конце марта Итальянская служба защиты данных запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT, ссылаясь на возможные нарушения конфиденциальности.

Кроме того, в Китае запретили пользование чат-ботом с искусственным интеллектом, а регуляторам приказали не предлагать его услуги, учитывая нецензурированные ответы на вопросы пользователей.

Впоследствии в Вашингтоне начали исследовать возможные меры по регулированию систем искусственного интеллекта (ИИ), таких как ChatGPT, поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.

После этого в ЕС заявили, что создадут рабочую группу по разработке правил конфиденциальности для ChatGPT.

А в украинском Минюсте проверили, как ChatGPT справится с нотариальным экзаменом. Там рассказали, мог ли ChatGPT стать нотариусом.

2 июня мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT стало доступным в Украине. Теперь им могут воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS.