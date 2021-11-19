Бурба заявил, что Зеленский через Ермака дал указание перенести активную фазу операции по вагнеровцам

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина", передает Эспрессо.TV.



Бурба отметил, что о переносе активной фазы операции по вагнеровцам сообщил Ермак.



"Мы провели разговор. Нас было трое: я, первый заместитель Руслан Баранецкий (уже бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины – ред.) и председатель Офиса (Андрей Ермак – ред.). Что произошло? Был доклад о следующем этапе. То есть, плановый доклад, который мы делали по нашей совместной операции в течение некоторого времени. В связи с тем, что он был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа (операции - ред.). Я не просто получил указание, я получил ответ, что это указание президента", - сказал он.



Бурба подчеркнул, что письменного приказа не было, только на словах.



"У нас было лицо (Андрей Ермак – ред.), делегированное президентом. Мы от него получали указание, указание президента Украины", - добавил он.



Бурба считает, что среди украинских властей есть "крот", который передает информацию врагу.

"Или у нас есть "крот". Почему "или"? Этот провал операции - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. Командиров групп в июле месяце стреляют в Киеве. То есть, это цепь, и имело следствие за год ответа: у нас есть "крот" или нет?", - отметил он.

По его словам, он хочет помочь расследованию провала операции по задержке вагнеровцев. Но допрос в ДБР, на который он пришел, длился всего 7 минут.

"Первая причина провала - что у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина провала - это наша плохая подготовка. И третья причина провала - это хорошая работа контрразведки Беларуси", - отметил эксразведчик.

Напомним, журналист Юрий Бутусов утверждал, что 24 июля 2020 на совещании с участием президента Владимира Зеленского, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, заместителя председателя ОП по вопросам обороны Романа Машовца, эксначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы и бывшего первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию по "вагнеровцам" проводить нельзя. Ермак сослался на переговоры с помощником президента России Дмитрием Козаком, что задержание "вагнеровцев" помешает началу очередного перемирия в Донбассе и озвучил требование перенести начало операции. По его словам, Зеленский поддержал эту идею, поэтому вылет "вагнеровцев" из Минска был отложен на 30 июля 2020 года.

Впоследствии, 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, являющихся "боевиками неофициального российского ППК "Вагнера".

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине проходила "из ведома Соединенных Штатов".

Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".

18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал, что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ПИК Вагнера.

Позже журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.

19 ноября президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака пригласили на эфир одного из телеканалов о расследовании Bellingcat о вагнеровцах. В Офисе президента назвали это "хайпом".

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