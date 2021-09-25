Бурба официально под протокол опроверг все лживые заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены, - Бутусов

Об этом на странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает, что в итоге свидетельство Бурбы смогли заслушать только депутаты от "Слуги народа".

"По данным источников Цензор.НЕТ в комиссии, на допросе Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации, о которых я писал в своих статьях по данному скандалу, и привел много деталей и фактов, подтверждающих измену и утечку информации в КГБ Беларуси из офиса президента Украины.

Бурба рассказал, что план спецоперации по захвату российских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном, и был детально согласован.

Провал спецоперации произошел после совещания в кабинете президента Зеленского.

Приказ о переносе спецоперации дал председатель офиса президента Андрей Ермак. Бурба предупредил, что в результате может произойти провал, надо действовать быстро.

После задержания террористов в Минске и обращения России вернуть их в Москву Бурба обратился к президенту с просьбой провести расследование возможной измены. Однако вместо расследования Бурба был уволен через два дня указом президента ", - пишет Бутусов.

Также, по его словам, Бурба подтвердил, что спецоперация проводилась совместно со спецслужбами НАТО.

"Таким образом, официально под протокол опровергнуты все лживые заявления, которыми офис Зеленского пытался более года скрыть факт измены и мешать расследованию провала спецоперации.

Интересно, сколько еще будут действовать правоохранительные органы. Свидетельство Бурбы должны быть немедленно приобщены к материалам уголовного дела. А депутаты парламента обязаны получить доступ к расследованию, которое необходимо в интересах национальной безопасности ", - подчеркнул Бутусов.