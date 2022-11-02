Бунт в Чувашии: более 100 мобилизованных протестуют из-за неуплаты денег, обещанных Путиным
Мобилизованные мужчины из Республики Чувашия вышли на протест в Ульяновске, они отказываются идти на войну против Украины, пока им не выплатят обещанные 195 тысяч рублей
Об этом пишет ряд российских каналов в телеграме, а также сообщает Радио "Свобода" .
Мобилизованные требуют "справедливости", ведь "идут на смерть для безопасности россиян и мирной жизни".
Власти РФ пока не комментировали выплаты военным, которые пообещал их президент.
Каналы в телеграме утверждают, что к месту митинга прибывают силовики.
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Главное управление разведки предупреждало , что власти РФ не смогут полноценно обеспечить мобилизованных мужчин и готовятся к подавлению антивоенных протестов.
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Опрос "Левада-центр" показал, что 38% россиян осуждают антивоенные митинги.
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