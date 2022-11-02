Бунт в Чувашии: более 100 мобилизованных протестуют из-за неуплаты денег, обещанных Путиным

Об этом пишет ряд российских каналов в телеграме, а также сообщает Радио "Свобода" .

Мобилизованные требуют "справедливости", ведь "идут на смерть для безопасности россиян и мирной жизни".

Власти РФ пока не комментировали выплаты военным, которые пообещал их президент.

Каналы в телеграме утверждают, что к месту митинга прибывают силовики.