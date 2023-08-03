Путинские фантазии о вооруженном конфликте со странами "новой Европы" делятся на два типа.

В первой, только не смейтесь, ботоксный и Лука собираются защитить нас с вами, если Польша бросится аннексировать Западную Украину. На самом деле, это реакция на давнюю идею Варшавы ввести войска в Украину для поддержки ВСУ. Эта польская идея еще четко не выкристаллизовалась, и кое-где звучит как намерение отправить контингент в Украину уже после нашей победы, как гарантии безопасности, в крайнем случае — сейчас, после ухудшения ситуации на фронте.

Вторая фантазия Путина — гораздо более массовая. Лукашенко анонсировал "желание" "вагнеров" отправиться в польский аэродром Жешув, через который отправляется львиная доля военной помощи Украине. В то же время, целый глава оборонного комитета госдумы РФ пугает, что наемники Пригожина могут быть использованы для захвата Сувальского коридора (территории Польши и Литвы, который отделяют Беларусь от Калининградской области РФ. В случае его захвата Литва, Латвия и Эстония окажутся отрезаны от других стран НАТО).

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Кремль пытается создать иллюзию большой угрозы на границах двух государств. Сомнительно, что бункерный фюрер со своими ограниченными ресурсами готов реально идти на Вильнюс или Варшаву, но способен на диверсии.

Премьер Польши Моравецкий заявил, что сотня "вагнеровцев" переброшена в район Сувальского коридора. Для реальных боевых действий этого количества бойцов недостаточно, но они могут использоваться для прорыва на территорию Польши нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. "Вероятно, "вагнеровцы" будут маскироваться под белорусских пограничников", — говорит польский премьер.

На границе с Беларусью становится все больше нападений на польские патрули. Российские и белорусские спецслужбы сопровождают колонны с беженцами по 30-50 человек, обстреливая пограничные патрули поляков. Также снабжают их стремянками, болторезами, необходимыми для прохождения границы, а также камнями и брусчаткой для нападения на стражей границы. Среди мигрантов — граждане Турции, Сирии, Ирана и стран Африки. Группы агрессивных иностранцев каждый день нападают на пограничников. "Вагнеры" призваны расширить "окно возможностей", увеличив поток беженцев в страны ЕС.

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Миграционный кризис – это один из гибридных инструментов Кремля для дестабилизации ситуации в Европе. 2015 г. Кремль войной в Сирии поднял первую большую волну беженцев из арабских стран, в 2021 пытался повторить "подвиг", пустив поток через Беларусь, куда массово слетались мигранты из арабских стран, но польские и литовские пограничники остановили тогда десятки тысяч мигрантов. А в ближайшей перспективе Кремль будет генерировать еще одну гуманитарную катастрофу на африканском континенте.

Кроме террористической миссии, у "вагнеров" есть еще и полицейская: они сосланы в Беларусь для защиты режима Лукашенко от возможных протестов, и для контроля за самим Лукой: расквартирование наемников в "бульбостане" позволит фюреру уменьшить количество регулярных подразделений.

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Манипулируя Лукой, верховный бункер-командующий РФ посылает еще один сигнал Западу: давайте быстро договариваться: "50 нелегалов ежедневно, 1500 ежемесячно, и это мы еще не начинали. Теперь здесь еще и "Вагнер".

Экспорт терроризма, в этом случае — усиление нелегальной миграции, станет новым экзистенциальным вызовом для ЕС. Но трудно поверить, что это усилит позиции европейской "партии мира".

Правительства "Новой Европы" получат ощутимый аргумент упразднить американское правило "не трогать РФ". Логично было бы ожидать, что Польша, Литва, а также Латвия с Эстонией будут упорно добиваться отмены запрета на ракетные обстрелы Московии, и будут лоббировать предоставление ВСУ ракетам дальнего радиуса.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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