Бункерная зараза пожелала всю Украину: Потап обратился стихами к Путину
Украинский рэпер Потап обратился стихами к президенту страны – спонсору терроризма Путину
Соответствующим видео Алексей Потапенко поделился с подписчиками в инстаграмме.
После массовых ракетных ударов рашистов по большим городам Украины Потап написал стихотворение:
Певно ти хотів Великим
Бути, а не будеш.
І розстрілом своїм диким
Поваги не здобудеш.
Бо і не такі як ти зуби обламали,
Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали.
І топтали Україну, і її лякали звірі.
Але всі хто меч встромляв у Неньку,
Нині у могилі, тільки ти, падлюка біла,
Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу.
Ти ж програєш, ти ж знаєш, що немає шансів.
Хитро Москаль наступає, то вночі, то в ранці.
Полетіли нові стріли, та ото залізо.
Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза
Переколота, запухла ляже у могилу.
Щоби знали всі - не варто лізти в Україну.
Упокой Господь ті душі, земляків невинних.
Бийте хлопці ЗСУшно всіх за Батьківщину!
Кацапстан впаде і орки стануть на коліна.
Щоб всі знали що не варто лізти в Україну!
- Украинская певица Тина Кароль отреагировала на массированный ракетный удар по всей Украине гневным стихом, в котором обратилась к президенту России Владимиру Путину.
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