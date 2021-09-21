Бункерная крыса Путин с помощью ОРДЛО бетонирует Россию. Дмитрий Ярош в Стриме с Сергеем Руденко
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Бункерная крыса Путин с помощью ОРДЛО бетонирует России - об этом говорить ведущий Сергей Руденко с командующим Украинской добровольческой армией Дмитрием Ярошем.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - включайте телеканал "Еспресо" завтра, 22 сентября, в 09:00 - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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