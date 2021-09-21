Бункерная крыса Путин с помощью ОРДЛО бетонирует Россию. Дмитрий Ярош в Стриме с Сергеем Руденко

Бункерная крыса Путин с помощью ОРДЛО бетонирует России - об этом говорить ведущий Сергей Руденко с командующим Украинской добровольческой армией Дмитрием Ярошем.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.



Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - включайте телеканал "Еспресо" завтра, 22 сентября, в 09:00 - разговор будет в рамках программы "Вердикт".