Бундесвер создал Космическое командование

Об этом рассказывает Defence News.



Немецкие военные объявили о создании отдельного командования, посвященного космосу, присоединившись к клубу стран, которые имеют отдельные Космические Силы.



Министерство обороны представило новое Космическое командование на церемонии 13 июля в немецком Центре информирования о космической ситуацию в Эдеме, Северный Рейн-Вестфалия.



Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с ключевой речью для этого мероприятия.



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"Военные реагируют на растущее значение космоса для способности нашего государства функционировать, процветания нашего населения и растущую зависимость вооруженных сил от космических данных, услуг и продуктов", - говорится в сообщении министерства.



С 2009 года ВВС Германии, или Люфтваффе, использовали центр для мониторинга космических средств, заказа маневрирования системами и рекомендовали пути уклонения коммерческим операторам спутников, сообщает Немецкий аэрокосмический центр.



Осенью 2020 года там состоялось торжественное открытие Центра воздушно-космических операций (ASOC) в ответ на декларацию НАТО космоса как новой сферы деятельности на встрече Альянса в Лондоне, в 2019 году.

Напомним, ранее отдельные командования создали США. Россия переименовала ВВС в Воздушно-космические войска. То же сделала Франция. Отдельное командование создали также Великобритания и Китай. В конце 2020 года НАТО анонсировало создание в ФРГ космического командного центра, направленного на противодействие угрозам спутниковой инфраструктуре