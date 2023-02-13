Бундесвер начал обучение украинских военных на танках Leopard 2
Бундесвер начал обучение украинских солдат на основном боевом танке Leopard 2
Об этом сообщила представитель министерства обороны Германии, передает издание Tagesschau .
В частности, известно, что обучение будет проходить в основном на базе школы танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония.
Обучение должно завершиться к концу первого квартала, чтобы передача танков была синхронизирована с этим.
Издание добавляет, что федеральное правительство пообещало Украине 14 Leopard 2А6. Кроме того, есть программы обучения украинских солдат, которые уже начались в Германии на боевой машине пехоты Marder.
В частности известно, что министр обороны Борис Писториус ожидает, что поставки основных боевых танков в Украину значительно усилят оборону от российских захватчиков, о чем политик СДПГ заявил в прошлую среду во время визита к военным в городе Аугустдорф.
- Напомним, 25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, также разрешила реэкспорт другими странами.
- В четверг, 9 февраля, Германия заявила , что требует от союзников четких решений по Leopard 2 для Украины до конца недели.
- 11 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты саммита ЕС, выразил надежду , что к концу марта 80 танков Leopard 2 будут готовы к передаче Украине.
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