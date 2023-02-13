Бундесвер начал обучение украинских военных на танках Leopard 2

Об этом сообщила представитель министерства обороны Германии, передает издание Tagesschau .

В частности, известно, что обучение будет проходить в основном на базе школы танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония.

Обучение должно завершиться к концу первого квартала, чтобы передача танков была синхронизирована с этим.

Издание добавляет, что федеральное правительство пообещало Украине 14 Leopard 2А6. Кроме того, есть программы обучения украинских солдат, которые уже начались в Германии на боевой машине пехоты Marder.

В частности известно, что министр обороны Борис Писториус ожидает, что поставки основных боевых танков в Украину значительно усилят оборону от российских захватчиков, о чем политик СДПГ заявил в прошлую среду во время визита к военным в городе Аугустдорф.