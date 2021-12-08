Бундестаг проведет экстренные слушания по скоплению российских войск на границе с Украиной, - посол

Об этом Мельник написал в Twitter.

"В четверг 9 декабря на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания по теме "Позиция Федерального правительства по скоплению российских войск вдоль государственных границ Украины", - написал Мельник.

Дипломат также добавил, что результатом этого заседания может быть мощное предупреждение Германии для президента России Владимира Путина относительно последствий усиления военной агрессии против Украины.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной. Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.

4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных. Немецкое издание Bild обнародовало карту возможного вторжения России в Украину, которое будет разворачиваться в три фазы.

7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.

США и ЕС договорились "быстро и жестко" наказать Россию, если она усугубит агрессию против Украины. В то же время Байден заявил, что американские войска не планируют размещать в Украине для защиты от российской агрессии.

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