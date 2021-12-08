Бундестаг проведет экстренные слушания по скоплению российских войск на границе с Украиной, - посол
Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что 9 декабря в парламенте Германии пройдут экстренные слушания по скоплению российских войск на границе с Украиной
Об этом Мельник написал в Twitter.
"В четверг 9 декабря на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания по теме "Позиция Федерального правительства по скоплению российских войск вдоль государственных границ Украины", - написал Мельник.
Дипломат также добавил, что результатом этого заседания может быть мощное предупреждение Германии для президента России Владимира Путина относительно последствий усиления военной агрессии против Украины.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной. Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных. Немецкое издание Bild обнародовало карту возможного вторжения России в Украину, которое будет разворачиваться в три фазы.
- 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.
- США и ЕС договорились "быстро и жестко" наказать Россию, если она усугубит агрессию против Украины. В то же время Байден заявил, что американские войска не планируют размещать в Украине для защиты от российской агрессии.
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