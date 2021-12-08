Бундестаг официально избрал Шольца новым канцлером Германии
8 декабря немецкий парламент избрал социал-демократа Олафа Шольца новым Федеральным канцлером
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ходе голосования кандидатуру Олафа Шольца поддержали 395 депутатов. Голосование было тайным, депутатов вызвали поименно в алфавитном порядке.
Так, для избрания кандидату достаточно было получить 369 голосов.
Около полудня (13:00 по киевскому времени) он примет присягу.
63-летний Шольц стал девятым канцлером ФРГ и четвертым канцлером от Социал-демократической партии.
- Напомним, 24 ноября Германия официально сформировала новую правительственную коалицию и признала Олафа Шольца преемником Ангелы Меркель на посту Федерального канцлера. В коалиционном соглашении отмечается, что новое правительство готово поддержать движение Украины в ЕС.
- 2 декабря состоялось официальное прощание Ангелы Меркель с должностью канцлера Германии.
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