Бундестаг одобрил закупку у США истребителей F-35 за средства спецфонда, созданного после вторжения РФ в Украину
Бюджетный комитет германского парламента одобрил закупку истребителей F-35 в США на 10 миллиардов евро. Берлин получит деньги из спецфонда, созданного после вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны страны Кристин Ламбрехт.
Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin на 10 миллиардов евро.
Германия планирует приобрести в общей сложности 35 истребителей-невидимок F-35, включая ракеты, другое оружие и оборудование. Первые восемь самолетов будут поставлены в 2026 году.
Американский самолет заменит единственный немецкий реактивный самолет Tornado, способный нести американские ядерные бомбы, хранящиеся в Германии для использования в случае конфликта.
Это один из первых крупных оборонных проектов, где Берлин получит деньги из специального фонда.
В феврале Олаф Шольц заявил, что бундесвер должен получить 100 миллиардов евро на инвестиции и объекты по вооружению из федерального бюджета через специальный фонд, созданный после вторжения РФ в Украину. По мнению главы МО Германии, этих средств недостаточно.
"Этого, пожалуй, будет недостаточно, чтобы закрыть пробелы, возникшие в последние годы, потому что мы пренебрегали закупками", - добавила она.
- 1 декабря издание Bild сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен в этом году закрыть заказ на американские истребители F-35 , способные переносить ядерное оружие. По его словам, реактивные самолеты США необходимы для того, чтобы Германия продолжала вносить "вклад в ядерное участие" в НАТО.
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