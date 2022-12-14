Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны страны Кристин Ламбрехт.

Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin на 10 миллиардов евро.

Германия планирует приобрести в общей сложности 35 истребителей-невидимок F-35, включая ракеты, другое оружие и оборудование. Первые восемь самолетов будут поставлены в 2026 году.

Американский самолет заменит единственный немецкий реактивный самолет Tornado, способный нести американские ядерные бомбы, хранящиеся в Германии для использования в случае конфликта.

Это один из первых крупных оборонных проектов, где Берлин получит деньги из специального фонда.

В феврале Олаф Шольц заявил, что бундесвер должен получить 100 миллиардов евро на инвестиции и объекты по вооружению из федерального бюджета через специальный фонд, созданный после вторжения РФ в Украину. По мнению главы МО Германии, этих средств недостаточно.

"Этого, пожалуй, будет недостаточно, чтобы закрыть пробелы, возникшие в последние годы, потому что мы пренебрегали закупками", - добавила она.

1 декабря издание Bild сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен в этом году закрыть заказ на американские истребители F-35 , способные переносить ядерное оружие. По его словам, реактивные самолеты США необходимы для того, чтобы Германия продолжала вносить "вклад в ядерное участие" в НАТО.

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