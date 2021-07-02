Бумажные билеты в киевском транспорте выйдут из обращения с 14 июля

Об этом сообщает КГГА .

Этап отказа от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях начался с 1 июля. Бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля.

Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами, уточнили в КГГА.

Также на наземном транспорте вводится усиленный контроль. Штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен.

Электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту "Киев Цифровой", также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии.