Бумажные билеты в киевском транспорте выйдут из обращения с 14 июля
Бумажные билеты для проезда в общественном транспорте Киева окончательно выйдут из обращения с 14 июля
Об этом сообщает КГГА .
Этап отказа от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях начался с 1 июля. Бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля.
Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами, уточнили в КГГА.
Также на наземном транспорте вводится усиленный контроль. Штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен.
Электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту "Киев Цифровой", также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.
Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии.
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