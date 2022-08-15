Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Фейк: чтобы обменять старые права на новые, нужно пересдавать экзамен.

На самом же деле старое водительское удостоверение могут обменять на новое без сдачи экзаменов: "Положение, утвержденное Постановлением КМУ от 08.05.1993г. №340 (в редакции от 24.07.2022г.) В соответствии с пунктами 25 и 27".

"Прописан в Мариуполе. Потерял права. Теперь никак новые не получить", – это еще один фейк. Согласно требованиям п.28 Положения, обмен водительского осуществляется независимо от регистрации или местонахождения человека.

Также информация о бумажных правах, которые действительны до конца года - неправдива.

"Любое из "старых" водительских прав является действительным на территории Украины и дает право управлять транспортными средствами соответствующей категории. Обязанность водителя заменить любое из указанных водительских прав на новое законодательством не предусмотрена. Обмен осуществляется по желанию водителя, или в случае потери или порчи", - говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о ряде новых фейков и фиктивных новостей, распространенных российскими пропагандистами за последнее время.

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