Об этом сообщает издание Сloserweekly.

"С грустью сообщаю, что после 25 лет брака я подала на развод с моим мужем Сильвестром Сталлоне. Несмотря на то, что мы больше не женаты, я всегда буду дорожить нашими более 30-летними отношениями и знаю, что мы оба отданы нашим прекрасным дочерям" . ", - заявила Дженнифер Флавин

Женщина хочет официально вернуть девичью фамилию и справедливое разделение имущества. Впрочем, Дженнифер заявляет, что мужчина сейчас намеренно разбазаривает их общее достояние и требует, чтобы ему это запретили. При рассмотрении ее заявления женщина просит закрепить за ней эксклюзивное право пользоваться и проживать в семейном доме.

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