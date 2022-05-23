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Главная война с Россией Буковинец наладил схему переправки мужчин призывного возраста за границу за 10 тыс. евро

Буковинец наладил схему переправки мужчин призывного возраста за границу за 10 тыс. евро

23 мая, 2022 понедельник
12:34

Жители Буковины объявлены о подозрении за организацию схемы по переправке военнообязанных мужчин в Румынию

Об этом сообщил Офис генерального прокурора по телеграммам.

"10000 евро за побег из страны – на Буковине ликвидирован канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу", – идет в сообщении.

Следствие установило, что мужчина организовал схему по такой нелегальной миграции и привлек к ней двух своих знакомых, один из которых работает в лесхозе, граничащем с румынской границей.

"За 10 тыс. евро подозреваемые организовали для трех военнообязанных переход в Румынию вне пунктов пропуска. Участники схемы были разоблачены и задержаны на территории Черновицкого района вблизи госграницы", – отмечает Офис.

Организатору и двум его пособиям сообщено о подозрении, решается вопрос о применении к ним мер, сообщили в Офисе генпрокурора.

  • Напомним, Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 23 августа.

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военнообязанные
Офис генерального прокурора
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