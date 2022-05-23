Буковинец наладил схему переправки мужчин призывного возраста за границу за 10 тыс. евро
Жители Буковины объявлены о подозрении за организацию схемы по переправке военнообязанных мужчин в Румынию
Об этом сообщил Офис генерального прокурора по телеграммам.
"10000 евро за побег из страны – на Буковине ликвидирован канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу", – идет в сообщении.
Следствие установило, что мужчина организовал схему по такой нелегальной миграции и привлек к ней двух своих знакомых, один из которых работает в лесхозе, граничащем с румынской границей.
"За 10 тыс. евро подозреваемые организовали для трех военнообязанных переход в Румынию вне пунктов пропуска. Участники схемы были разоблачены и задержаны на территории Черновицкого района вблизи госграницы", – отмечает Офис.
Организатору и двум его пособиям сообщено о подозрении, решается вопрос о применении к ним мер, сообщили в Офисе генпрокурора.
- Напомним, Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 23 августа.
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