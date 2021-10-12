Буковель засыпало первым снегом

Об этом сообщает пресс-служба комплекса и Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Сегодня, 12 октября, на горнолыжном комплексе Буковель (Ивано-Франковская область) и на горе Поп Иван Черногорский выпал снег.

"Первый снег покрывает склоны курорта (Буковель, - ред.)! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока посмотрите, как мир укрывается белоснежным одеялом", - говорится в сообщении.

Температура воздуха на горе Поп Иван упала до -1 °C, ветер юго-западный, 5 м/с, наблюдаются облака и туман.



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