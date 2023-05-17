Букмекеры спрогнозировали, кто сыграет в финале Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают фаворитом ответного матча "Манчестер Сити". На победу команды Хосепа Гвардиолы они предлагают коэффициент 1,53, на выигрыш "Реала" дают 5,50, а на ничью – 4,50. Котировки на выход англичан в финал – 1,33, на попадание туда испанцев – 3,50.

В решающем матче победитель встретится 10 июня в Стамбуле с прошедшим "Милан" итальянским "Интером".

Стартовый свисток полуфинала ЛЧ "Ман Сити" – "Реал" прозвучит в 22:00.

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