Букмекеры спрогнозировали, кто сыграет в финале Лиги чемпионов
В среду, 17 мая, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" примет испанский "Реал"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают фаворитом ответного матча "Манчестер Сити". На победу команды Хосепа Гвардиолы они предлагают коэффициент 1,53, на выигрыш "Реала" дают 5,50, а на ничью – 4,50. Котировки на выход англичан в финал – 1,33, на попадание туда испанцев – 3,50.
В решающем матче победитель встретится 10 июня в Стамбуле с прошедшим "Милан" итальянским "Интером".
Стартовый свисток полуфинала ЛЧ "Ман Сити" – "Реал" прозвучит в 22:00.
Эспрессо проведет текстовый онлайн матч. Присоединяйтесь!
- 16 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов итальянский "Интер" оказался лучше "Милана".
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