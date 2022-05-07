Букмекеры прогнозируют победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022: вероятность 45%
Букмекеры оценивают шансы на победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022 в 45%, следующая в списке Италия, однако только с 13%
Об этом пишет официальный сайт Евровидения-2022.
На YouTube песня группы Стефания набрала самое большое количество просмотров среди всех 35 участников – почти 7 миллионов.
Как отметил лидер группы Олег Псюк в комментарии итальянскому информагентству Ansa, эту песню он посвятил своей маме, однако в контексте войны в Украине она набрала нового значения – теперь это посвящение всем матерям, защищающим своих детей.
"Некоторые говорят, что мы можем победить из-за войны, но наша песня была в пятерке фаворитов еще до начала конфликта. А это значит, что людям она нравится, несмотря на обстоятельства", – говорит Псюк о шансах песни и группы на победу.
- 28 апреля группа Kalush Orchestra отправилась из Львова на песенный конкурс "Евровидение" в Турин.
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На Евровидении-2022, первый полуфинал которого состоится в Турине уже 10 мая, украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену в точных копиях древних шедевров народного искусства и аутентичных вещах, имеющих около ста.
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