Букмекеры предсказали, в какой команде продолжит карьеру Месси

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Барселона" и Лионель Месси прекратили сотрудничество из-за финансового вопроса. Каталонцы не сумели удовлетворить требования аргентинца из-за регламента Ла Лиги, который ограничивает расходы клубов.



Букмекеры считают, что скорее всего Месси станет игроком ПСЖ. Этот трансфер оценивается в коэффициент 1,57.



Прогноз букмекеров на предстоящий клуб Лионеля Месси:



ПСЖ - 1.57



"Барселона" - 3.0



"Манчестер Сити" - 6.5



"Манчестер Юнайтед" - 19.0



"Ньюэллз Олд Бойз" - 19.0



"Интер" - 20.0



"Ювентус" - 21.0



"Челси" - 21.0



"Ливерпуль" - 26.0



Клуб с американской лиги MLS - 15.00

Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.Начиная с 1 июля, Лионель Месси официально не является игроком "Барселоны". Его контракт закончился в 01:00 по киевскому времени - аргентинец стал свободным агентом.

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