Букмекеры предсказали, в какой команде продолжит карьеру Месси
Букмекеры считают, что Лионель Месси станет игроком французского ПСЖ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Барселона" и Лионель Месси прекратили сотрудничество из-за финансового вопроса. Каталонцы не сумели удовлетворить требования аргентинца из-за регламента Ла Лиги, который ограничивает расходы клубов.
Букмекеры считают, что скорее всего Месси станет игроком ПСЖ. Этот трансфер оценивается в коэффициент 1,57.
Прогноз букмекеров на предстоящий клуб Лионеля Месси:
ПСЖ - 1.57
"Барселона" - 3.0
"Манчестер Сити" - 6.5
"Манчестер Юнайтед" - 19.0
"Ньюэллз Олд Бойз" - 19.0
"Интер" - 20.0
"Ювентус" - 21.0
"Челси" - 21.0
"Ливерпуль" - 26.0
Клуб с американской лиги MLS - 15.00
Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
Начиная с 1 июля, Лионель Месси официально не является игроком "Барселоны". Его контракт закончился в 01:00 по киевскому времени - аргентинец стал свободным агентом.
- 1 июля срок контракта форварда Лионеля Месси с испанской "Барселоной" закончился.
- 6 июля порно-сайт Stripchat предложил финансовую помощь руководству испанской "Барселоны".
- 5 августа стало известно, что аргентинский футболист Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с клубом.
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