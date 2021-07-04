Букмекеры назвали главного фаворита Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы считают, что сборная Англии, которая в четвертьфинале победила Украину 4:0, имеет больше всего шансов на успех на Евро-2020. Они предлагают на победу команды Саутгейт коэффициент 2,50. На Италию дают 3,15, на Испанию - 3,75, на Данию - 10,00.

В полуфинале сборная Англии встретится 7 июля в Лондоне с Данией. 6 июля, также на "Уэмбли", первого финалиста определят Италия и Испания.

Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.

Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.

В то же время Шевченко отметил, что пока не знает, останется ли на посту главного тренера сборной Украины после ЧЕ.

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