Букмекеры назвали фаворита финала Евро-2020
Букмекерские конторы считают сборную Англии фаворитом финала чемпионата Европы по футболу против Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ведущие букмекерские конторы достаточно осторожны в прогнозах на финальный матч Евро-2020, однако отдают небольшое преимущество Англии.
Они предлагают на победу команды Гарета Саутгейта в основное время коэффициент 2,75, а на выигрыш итальянцев дают 2,95. Вероятность ничьей оценивается в 3.15.
На победу сборной Англии всего в Евро-2020 дают 1,89, на то, что чемпионом Европы станет команда Роберто Манчини - коэффициент 2,00.
Финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии состоится в Лондоне 11 июля и в начнется на стадионе "Уэмбли" в 22:00.
- Напомним, 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.
- 7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2: 1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы.
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