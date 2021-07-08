Букмекеры назвали фаворита финала Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы достаточно осторожны в прогнозах на финальный матч Евро-2020, однако отдают небольшое преимущество Англии.

Они предлагают на победу команды Гарета Саутгейта в основное время коэффициент 2,75, а на выигрыш итальянцев дают 2,95. Вероятность ничьей оценивается в 3.15.

На победу сборной Англии всего в Евро-2020 дают 1,89, на то, что чемпионом Европы станет команда Роберто Манчини - коэффициент 2,00.

Финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии состоится в Лондоне 11 июля и в начнется на стадионе "Уэмбли" в 22:00.

Напомним, 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.

7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2: 1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы.

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