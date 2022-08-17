Букмекеры назвали фаворита боя Усик – Джошуа
Букмекеры считают украинца Александра Усика фаворитом в бою против британца Энтони Джошуа
Об этом сообщает Еспресо.TV
Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Усика коэффициент 1,57, на выигрыш Джошуа дают 2,95, на ничью, которая позволит сохранить титулы украинцу - 17,00.
На досрочную победу Усика предлагают 3,00, шансы на то, что Джошуа нокаутирует украинца, оцениваются в 3,50.
Поставить на победу действующего чемпиона по очкам можно с коэффициентом 2,65, на то что судейским решением выиграет британец – 7,00.
Бой Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия)
Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца.
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14 августа стало известно, что на коне боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring , принадлежавшего Тайсону Фьюри.
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